Son dakika haberi! Geri dönüşüm tesisinde yangın
Son dakika haberi... Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
14.08.2020 13:11 | Son Güncelleme: 14.08.2020 13:37
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı.
Karatepe mevkisindeki tesisin çöp toplama deposundan alevler çıktığını görenler itfaiyeye haber verdi.
Rüzgarın da etkisiyle yangın bir anda büyüdü. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.
Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, gazetecilere, yangının ilk belirlemelere göre gaz sıkışmasından kaynaklandığının değerlendirildiğini söyledi.
Sarılı, yangının kontrol altında olduğunu, söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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Kaynak: AA