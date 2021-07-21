Son dakika haberi | Genç yaşta kazada can verdi
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Son dakika haberi | Genç yaşta kazada can verdi

Son dakika haberi | Genç yaşta kazada can verdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç bir baba hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında genç bir baba hayatını kaybederken 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tokullu - Kavşut köyü arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet İncetekin idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü Mehmet İncetekin kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kazayı yaralı olarak atlatan eşi ve 2 çocuğun tedavisi devam ediyor. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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