İstanbul'da panik anları! Hastanenin acil servis tavanı çöktü: 1 yaralı İstanbul'da bulunan özel bir hastanenin acil servisinde tavanın çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Ekipler enkaz altında başka birinin bulunup bulunmadığını araştırıyor.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bulunan özel bir hastanenin acil servisinde tavan çöktü. Çökmesi sonucunda 1 kişi yaralanırken hastanede bulunan vatandaşlarda panik havası yaşandı.

YARALI, BAŞKA HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Gaziosmanpaşa'da Özel İstanbul Şafak Hastanesi'nin acil servisinde tavan çöktü. Çökme sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı kişi ambulansla başka bir hastaneye sevkedildi.

ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, ekipler enkaz altında kalan olup olmadığını araştırıyor.

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Kaynak: DHA