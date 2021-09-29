Son dakika haberi! Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberi! Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haberler: Gaziantep'te farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıdı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te farklı zamanlarda meydana gelen trafik kazaları, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hız, şerit ve ışık ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar yer aldı. Kazalardan birinde, otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün kucağındaki çocuğu yere düşmek üzereyken son anda tutması ise dikkat çekti.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, kentin farklı noktalarında çeşitli zamanlarda meydana gelen ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve Plaka Tanıma Sistemi kameralarına yansıyan trafik kazalarına ait görüntüleri paylaştı. Görüntülerde, hız, şerit ve ışık ihlali yaparak trafik kurallarına uymayan araç ve motosiklet sürücülerinin karıştığı kazalar yer aldı. Meydana gelen kazalar sonucu, sürücülerin trafik kurallarına uymalarının önemi bir kez daha ortaya çıkarken, kazalarda herhangi bir can kaybının olmaması ise en büyük teselli oldu.

Kentte meydana gelen 8 ayrı kaza görüntüleri yayınlandı

Görüntülerde, kentin İbrahimli, Kalyon Kavşağı, Basra Yolu, Valilik Kavşağı, Karataş Kavşağı, Binevler Mahallesi, Organize Sanayi Bölgesi ve Sanayi Odası Kavşağı'nda meydana gelen 8 ayrı kaza anları yayınlandı. Kazalarda, tramvayın bir otomobile çarpması, bir otomobilin yol ortasında duran başka bir otomobile çarpması, seyir halindeki bir otomobilin direksiyon hakimiyeti kaybolması sonucu takla atması, bir tırın başka bir tıra arkadan çarpması, ışık ihlali yapan otomobiller ile motosikletlerin çarpışma anları dikkat çekti.

Motosikletle kaza yaptı, kucağındaki çocuğu düşmek üzereyken yakaladı

Valilik Kavşağı'nda meydana gelen bir kazada ise otomobilin motosiklete çarpması sonucu motosiklet sürücüsünün kucağındaki çocuğu yere düşmek üzereyken son anda tutması dikkat çekti.

Görüntüleri paylaşan Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü, sürücü ve yayaları trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haberi! Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı

Son dakika haberi! Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca çıldırdı: Enayi çok, biz ne yapalım?

Fuhuş yapan kadınlar, gözaltına alınınca çıldırdı: Enayi çok, biz ne yapalım?

 Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

Alkollü sürücü alkolmetreyi pos cihazı zannedip defalarca böyle ödeme yaptı

 Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada

Aracın altında kalan 24 yaşındaki gencin feci ölümü kamerada
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mehmet Nuri Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Seda Sayan Amelia Hamlin Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Abdullah Avcı Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi! Gaziantep'teki trafik kazaları kameralara yansıdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 17:57:23. #1.17#