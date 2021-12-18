Son dakika haberi! Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

ŞAHİNBEY, GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

Ekipler bir adreste yaptığı aramada, 1042 gram metamfetamin, 7 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

AA / Feride Pelin İnal - Son Dakika Haberleri

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