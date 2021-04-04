Son dakika haberi! Gaziantep'te Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 293 kişiye ceza

Son dakika haberlerine göre Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 293 kişiye cezai işlem uygulandı.

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 293 kişiye cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 tedbirlerine yönelik dün gerçekleştirilen denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 288 kişiye ceza kesildi.

Sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal eden 5 kişiye idari yaptırım uygulayan ekipler, maske ve mesafe kuralını ilk kez ihlal ettikleri belirlenen 387 kişiyi de uyardı.

Denetlenen 338 iş yerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar