Son dakika haberleri | GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'teki pitbull saldırısını değerlendirdi

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki kız çocuğuna saldırarak yaralamasına ilişkin, "Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli." dedi.

Yaralanan çocuk Asya Ateş'in tedavi gördüğü özel hastaneye Vali Davut Gül ile gelerek Ateş ailesiyle görüşen Bakan Gül, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Küçük kızın Antalya'ya sevkinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Gaziantep'teki hekimlerin Antalya'daki ilgili hekimlerle görüşmeler yapıp kızın sağlık durumuyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi.

Küçük kızın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiklerini belirten Gül, şöyle konuştu:

"Kızımızın durumuyla Cumhurbaşkanımız yakından ilgileniyor. Ailemize büyük geçmiş olsun. Sokaklarda insanları tehdit eden hem sokak köpekleri hem bu tür zararlı cinslerin aslında beslenmesi doğru değil. Zaten adli anlamda ve hukuki anlamda yapılması gereken ne varsa yapılacaktır ama hiçbir insanımızı, çocuğumuzu sokakta başıboş olanlar tehdit etmemeli. Yine bu tür tehlikeli cinsler tehdit etmemeli. Bu konuda gerçekten çok hassas olunması gerekir. Bunlar aslında hukuki anlamda da düzenlenmiş konular. Çok üzüldük tekrar geçmiş olsun. Cumhurbaşkanımız da defalarca doktorlarıyla görüştü. Sizin evladınız, hepimizin evladı. Cumhurbaşkanımız her aşamasında bilgi aldı. Türkiye'de alanında çok uzman hocalarımızla tedavisi sürecek. İnşallah kızımıza her türlü imkanla destek olacağız."

Bakan Gül, küçük kızın bir an önce sağlıklı şekilde aralarında olmasını arzu ettiklerini belirterek "Sokakta insanlara zarar veren konularla ilgili hem yerel yönetimler hem ilgili tüm kurumlarla tedbirlerin alınması noktasında gerçekten vatandaşın evine işine gidebileceği ortamı oluşturacağız. İnşallah bir daha böyle şeyler yaşanmaz." diye konuştu.

Baba Hüseyin Ateş de Bakan Gül'e teşekkür ederek "Aslında sokak köpeği değil, kapıcısı olduğum sitenin, patronumun kendi köpeğiydi. Kızım oyun oynarken saldırdı. Bilmiyorum ne olacak? Ben devletime güveniyorum. " dedi.

Olay

Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesi'nde 22 Aralık'ta 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asya Ateş, ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmış, zanlılardan 3'ü tutuklanmıştı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.