Son dakika haberi... Gaz kaçağından habersiz ocağı yakmaya çalışınca ortalık savaş alanına döndü
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Son dakika haberi... Gaz kaçağından habersiz ocağı yakmaya çalışınca ortalık savaş alanına döndü

Son dakika haberine göre Artvin'in Ardanuç ilçesinde gaz kaçağından habersiz ocağı yakmaya çalışan lokanta sahibi meydana gelen patlamada ağır yaralandı.

Son dakika haberi... Gaz kaçağından habersiz ocağı yakmaya çalışınca ortalık savaş alanına döndü
15.08.2020 15:55 | Son Güncelleme: 15.08.2020 15:58

Artvin'in Ardanuç ilçesinde gaz kaçağından habersiz ocağı yakmaya çalışan lokanta sahibi meydana gelen patlamada ağır yaralandı. Patlama anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'in Ardanuç ilçe merkezindeki Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesinde bir lokantada gaz sıkışmasına bağlı patlama meydana geldi. Patlama esnasında dükkanında bulunan iş yeri sahibi Özer Karacam yaralandı. Patlama sonrası kendi çabalarıyla dışarı çıkan Karaçam olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı şahıs daha sonra Trabzon'daki Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

"Üzerine tabaklar yapışmıştı"

İlçede esnaflık yapan Mustafa Yaralı olay anı ile ilgili yaptığı açıklamada "İş yerimde çalışırken patlama sesi duydum. Baktım esnaf arkadaşımızın dükkanında patlama meydana gelmiş koşa koşa geçtik. Özer ağabeyin üzerine tabaklar yapışmıştı, elbiseleri yanıyordu. İlk müdahaleyi yaptık, ambulansa haber verdik. Şuan durumu iyiymiş diye duyduk" diye konuştu.

Bir başka görgü tanığı Nuran Yaralı ise "Meydana gelen sesle bina çöktü balkon düştü zannettim, Özer ağabeyin dükkanına baktığımda yanıyordu, çok korktum" ifadelerini kullandı.

Öte yandan iş yerinde büyük maddi hasar meydana gelirken, patlama esnasında iş yeri ve cadde üzerinde herhangi bir vatandaşın olmaması bir faciayı önledi. - ARTVİN

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Kaynak: İHA

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