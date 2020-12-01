Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor
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Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor

01.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 01.12.2020 09:52
Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor

Son dakika haber... MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallardan Ayşe Gürsoy (46) ve Murat Solmaz (35), cenazelerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yıkandığını anlattı.

MERSİN'de Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallardan Ayşe Gürsoy (46) ve Murat Solmaz (35), cenazelerin koronavirüs tedbirlerine uygun şekilde yıkandığını anlattı. Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüslü cenazelerin ise hastanede yıkandıktan sonra silikonla kapatılan ceset torbasına konularak son yolculuklarına hazırlandığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Mezarlığı'nda görev yapan gassallar hem mesleklerini nasıl yaptıklarını hem de son koronavirüs döneminde yaşadıklarını anlattı. Her gün ölü bedenlere dokunan gassallar, koronavirüs salgını nedeniyle birtakım önlemler altında işlerini sürdürüyor.

'ÖLÜ BEDENLERDEN KORKMUYORUM'Cenaze Hizmetleri ve Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde çalışan 3 kadından biri olan üç çocuk annesi Ayşe Gürsoy, işlerini dışarıdan çok zor görünse de severek yaptıklarını dile getirdi. Ölü bedenlerin kendisini ürkütmediğini belirten Gürsoy, "5 yıldır bu işi yapıyorum. Çocuklarım, eşim her zaman destek oldu. Zaman zaman zorlandığımız cenazeler oluyor. Cenaze yakınlarını görünce üzülüyoruz. Ama işimi severek yapıyorum. Evet herkesin yapabileceği bir meslek değil. Cenazelerden korkmuyorum, onları bebek misali yıkayıp, sahiplerine teslim ediyoruz. İlk cenazem denizde boğulan bir kişiye aitti. Kalp krizi geçiren 10 yaşındaki bir kız çocuğunun cenazesini yıkarken çok etkilenmiştim. Annesi geldi aklıma, o cenazeyi hem yıkadım hem ağladım" dedi.'KORONAVİRÜSLÜ CENAZELER HASTANEDE YIKANIYOR'Koronavirüslü cenazelerin hastanede yıkandığını belirten Gürsoy, "Koronavirüs nedeniyle cenazeyi yıkarken tek kullanımlık tulum giyiyoruz, eldiven ve maske takıyoruz. Koronavirüsten ölen hastalarımızı hastanede yıkıyoruz. Gasilhaneye getirilmiyor. Yıkandıktan sonra ceset torbasına koyarak silikonluyoruz. Bazı cenazelerimiz ise tabutla defnediliyor. Mezarlıkta çalışan kazıcılarımız, imamlarımız, şoförlerimiz zarar görmesin diye bu yöntemi uyguluyoruz" dedi.'GASİLHANEYE 2 KİŞİDEN FAZLASINI ALMIYORUZ'

13 yıldır gassallık yapan 2 çocuk babası Murat Solmaz ise, "Gassallık herkesin yapabileceği bir iş değil, hem ürperme, korku var hem herkes buna cesaret edemez. İşimizi severek yapıyoruz. Zaman zaman etkilendiğimiz cenazeler oluyor. Özellikle çocuk cenazeler bizi etkiliyor. Koronavirüslü cenazeler hastaneden yıkanmadan teslim edilmiyor artık. Cenaze yakınlarını alamıyoruz. İçeriye sadece 2 yakını girebiliyor. 60 yaş ve üzerini de alamıyoruz" diye konuştu.

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Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor
Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor
Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor
Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor
Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor
Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor
Son dakika haberi! Gassallar cenazeleri koronavirüs tedbirleri altında yıkıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

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