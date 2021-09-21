Son dakika haberi... Gamze Esgicioğlu cinayeti davasında yine mahkeme başkanı değişti; karar çıkmadı

ISPARTA'da, Gamze Esgicioğlu'nun (23) apartta göğsünden bıçaklanıp, öldürülmesiyle ilgili tutuklanan sevgilisi Hasan Bölüm (25) ve tutuksuz M.K.'nin yargılandığı davada karar çıkması beklenen duruşma, ikinci kez mahkeme başkanının değişmesiyle tekrar ertelendi. Baba Mehmet Esgicioğlu, "Adalet yerini bulsun" dedi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Meslek Yüksekokulu (MYO) Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü'nden 2019'da mezun olan ve kentteki çağrı merkezinde çalışan Gamze Esgicioğlu, geçen yıl 13 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı apartın 3'üncü katındaki dairede göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Esgicioğlu'nun cansız bedeniyle karşılaştı. Polis, olay sırasında evde olan Gamze Esgicioğlu'nun sevgilisi Hasan Bölüm ile M.K., H.Y. ve İ.O.B. adlı erkek şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerden 3'ü, serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen Hasan Bölüm ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Baba Esgicioğlu ise "Adalet yerini bulsun" dedi.