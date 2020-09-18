Fransa'da korona vaka sayısı rekor kırdı! Son 24 saatte 13 bin 215 yeni hasta tespit edildi Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle salgının başından bu yana görülen günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Fransa'da son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha koronavirüstespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 428 bin 696'ya ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 13 bin 215 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 428 bin 696'ya ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 90 bin 840 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 95 olduğu aktarıldı.

Kaynak: DHA