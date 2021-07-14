Fransa'da askeri geçit töreninde evlilik teklifi
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Fransa'da askeri geçit töreninde evlilik teklifi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Fransa'nın milli bayramı Bastille Günü için düzenlenen askeri geçit töreni öncesinde törende görevli bir asker, Champs-Elysees bulvarında üniformasıyla diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Fransa'nın milli bayramı Bastille Günü için düzenlenen askeri geçit töreni öncesinde törende görevli bir asker, Champs-Elysees bulvarında üniformasıyla diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Fransa'nın ulusal bayramı olan Bastille Günü için düzenlenen askeri geçit töreni evlilik teklifine sahne oldu. Gösteri öncesinde törende görevli olan bir asker Champs-Elysees bulvarında üniformasıyla diz çökerek kız arkadaşına evlilik teklifi etti. Fransa Kara Kuvvetleri evlenme teklifini ait görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşarak, "Bu 14 Temmuz'da geçit töreni öncesi Champs-Elysees'de beklenmedik bir evlilik teklifi. Ulusal Bayram gününde askerlerimizle her şey mümkün. Tebrik ederiz" notunu düştü.

Evlilik teklifini yapan 26 yaşındaki asker, teklifi 2 ay önceden planladığını belirterek, "Kız arkadaşım için büyük bir sürpriz oldu" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise, törene başkomutan olarak katıldı. Fransız Devrimi'ne zemin hazırlayan 14 Temmuz 1789'da gerçekleşen Bastille Baskını'nı anıldığı ulusal bayram, her sene askeri geçit törenleri ve havai fişek gösterileri ile kutlanıyor.

(Melike Yazır/İHA)

Fransa'da askeri geçit töreninde evlilik teklifi
Fransa'da askeri geçit töreninde evlilik teklifi
Fransa'da askeri geçit töreninde evlilik teklifi
Fransa'da askeri geçit töreninde evlilik teklifi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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