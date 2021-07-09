Son dakika haberi: Foça'daki yangını oyun oynayan iki çocuğun çıkardığı iddiası
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Son dakika haberi: Foça'daki yangını oyun oynayan iki çocuğun çıkardığı iddiası

Son dakika haberi: Foça'daki yangını oyun oynayan iki çocuğun çıkardığı iddiası
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre İzmir'in Foça Kaymakamı Ali Çetin, ekiplerin yaklaşık 11 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangını oyun oynayan iki çocuğun çıkardığı iddiası ile ilgili savcılık koordinesinde çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

İzmir'in Foça Kaymakamı Ali Çetin, ekiplerin yaklaşık 11 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangını oyun oynayan iki çocuğun çıkardığı iddiası ile ilgili savcılık koordinesinde çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

Edinilen bilgiye göre, dün saat 16.00 sıralarında Foça ilçesi Ilıpınar Mahallesi yakınlarında bulunan alanda yangın çıktı. İddiaya göre, yerleşim alanında çıkan alevler şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Gerenköy mevkiine kadar ormanlık alanda geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 yangın söndürme uçağı, 6 helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti.

Oyun oynayan çocuklar yangın çıkardı iddiası

Yangını Ulupınar Mahallesi'nde oyun oynayan 2 çocuğun çıkardığı yönünde bilgi olduğunu belirten Foça Kaymakamı Ali Çetin, yangının bulunduğu bölgede araştırmanın sürdüğünü, konu ile ilgili savcılık koordinesinde jandarma ekiplerinin çalışma yürüttüğünü belirtti. Yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü de kaydedildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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