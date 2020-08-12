Son dakika haberi! Fırat Kalkanı bölgesinde iki PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
12.08.2020 19:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 19:30
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde sızma ve saldırı girişiminde bulunan PKK/YPG'li iki teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG'nin, huzur ve güven ortamını bozmaya dönük sızma ve saldırı girişimleri önlendi. Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.
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Kaynak: AA