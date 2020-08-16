Son dakika haberi | Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü
Bir son dakika haberine göre Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldüZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine giden Selma Cerrah (41), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
16.08.2020 00:02 | Son Güncelleme: 16.08.2020 00:08
Fındık bahçesinden evine dönerken otomobilin çarptığı kadın öldü
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, fındık bahçesinden evine giden Selma Cerrah (41), yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
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Kaynak: DHA