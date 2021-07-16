FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
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FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı

FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya - Haberler | Güncel

MİT operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldı.

İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

5 TEMMUZ'DA ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLMİŞTİ

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22,5 yıla kadar...
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 22,5 yıla kadar...
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