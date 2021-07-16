FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında dava açıldı
MİT operasyonuyla Kırgızistan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan, FETÖ/PDY'nin sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında terör örgütü yöneticiliği suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan dava açıldı.
İDDİANAME AĞIR CEZA MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.
22,5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ
İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.
5 TEMMUZ'DA ADLİ MAKAMLARA TESLİM EDİLMİŞTİ
MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tanju Özkaya