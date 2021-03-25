FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer: "O kadar çok davam var ki hangisinden ne ceza aldım hatırlamıyorum"

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer, "Hakkımda 16 dava var. Birçok kez müebbet aldım. O kadar çok davam var ki hangisinden ne ceza aldığımı hatırlamıyorum" dedi.