Son dakika haberi: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi - Haberler
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Son dakika haberi: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İhlas Haber Ajansı, Armağan Yılmaz - Genel
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Son dakika haber: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi "Filikalar arızalıydı.

İSTANBUL (İHA) - Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

"Filikalar arızalıydı. İtalyan gümrük deniz polisi yetişti bize."

"Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan gelen olmadı."

"Çorabı olmayan bir arkadaşa başkonsolos kendi çantasındaki çorabı verdi"

Son dakika haberi: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Son dakika haberi: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Son dakika haberi: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İhlas Haber Ajansı / Armağan Yılmaz - Genel

İstanbul, Türk, Genel, Haberler

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