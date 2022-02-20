Son dakika haberi: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

İSTANBUL (İHA) - Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

"Filikalar arızalıydı. İtalyan gümrük deniz polisi yetişti bize."

"Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan gelen olmadı."

"Çorabı olmayan bir arkadaşa başkonsolos kendi çantasındaki çorabı verdi"