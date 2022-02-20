Son dakika haberi: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
İhlas Haber Ajansı, Armağan Yılmaz - Genel
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Son dakika haber: Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi "Filikalar arızalıydı.
İSTANBUL (İHA) - Feribot yangınında dehşeti yaşayan Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi
"Filikalar arızalıydı. İtalyan gümrük deniz polisi yetişti bize."
"Yunanistan'dan, Arnavutluk'tan gelen olmadı."
"Çorabı olmayan bir arkadaşa başkonsolos kendi çantasındaki çorabı verdi"