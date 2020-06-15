Son dakika haberi | Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu
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Son dakika haberi | Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu

Gelen son dakika haberlerine göre Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu Yağış nedeniyle Topkapı Surlarından kopan taşlar yola savruldu İstanbul Fatih'teki Sulukule Caddesi mevkiinde bulunan tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar, gece saatlerinde caddeye savruldu.

15.06.2020 05:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 05:06

Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu

Yağış nedeniyle Topkapı Surlarından kopan taşlar yola savruldu

İSTANBUL - İstanbul Fatih'teki Sulukule Caddesi mevkiinde bulunan tarihi Topkapı surlarından kopan taşlar, gece saatlerinde caddeye savruldu. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmazken yol trafiğe kapatıldı.

İstanbul Fatih Sulukule Caddesi mevkiinde yer alan tarihi surdan kopan taşlar, gece saatlerinde şiddetli yağış nedeniyle yola düştü. Yaya ve araçların sürekli kullandığı yola düşen taş parçaları nedeniyle herhangi bir yaralanma veya mal kaybı yaşanmadı. Haber verilmesi üzerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri olay yerine sevk edildi.

Olay yerine gele itfaiye ekipleri, incelemenin ardından yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Ekipler, yolu kapattıktan sonra belediyeye ait temizlik ekipleri yola düşen taşları temizledi.

Son dakika haberi | Fatih'te surlardan kopan taşlar yola savruldu

Kaynak: İHA

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