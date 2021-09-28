Son dakika haberi: Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu görüştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi: Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu görüştü

AA / Ebu Bekir Aşkın - Haberler | Güncel
Son dakika haberi: Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu görüştü

Gelen son dakika haberine göre Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi ziyareti kapsamında bugün Rabat'a gelen Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi ziyareti kapsamında bugün Rabat'a gelen Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Burita, Moritanyalı mevkidaşıyla iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi için bütün araçların kullanılması noktasında anlaştıklarını kaydetti.

Konuşmasında iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geldiği son noktaya değinen Burita, "kaydedilen bütün ilerlemelere karşın" potansiyelin henüz tam anlamıyla kullanılamadığını ifade etti.

Ekonomik alanda ilişkileri güçlendirmek adına "ortak yüksek komisyonun" çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Burita, Moritanyalı mevkidaşıyla iki ülke iş insanlarını bir araya getirecek bir forum düzenlenmesi noktasında anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ortak basın toplantısında konuşan Moritanya Dışişleri Bakan Ahmed ise "seçkin ve sürekli gelişen" iki ülke ilişlerinin her alanda "niteliksel" olduğunu söyledi.

Ahmed, Fas'a son ziyaretini geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirmişti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri
Son dakika! DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti

Son dakika! DSÖ, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını döneminde 83 cinsel istismar vakası tespit etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Bülent Ersoy Gülben Ergen Mustafa Keser
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ali Palabıyık Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Süleyman Kılınç Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haberi: Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.09.2021 19:09:04. #1.12#