Son dakika haberi: Fas ve Moritanya Dışişleri Bakanları iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi konusunu görüştü

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, resmi ziyareti kapsamında bugün Rabat'a gelen Moritanya Dışişleri Bakanı İsmail Vild eş-Şeyh Ahmed ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Burita, Moritanyalı mevkidaşıyla iki ülke ilişkilerinin her alanda güçlendirilmesi için bütün araçların kullanılması noktasında anlaştıklarını kaydetti.

Konuşmasında iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geldiği son noktaya değinen Burita, "kaydedilen bütün ilerlemelere karşın" potansiyelin henüz tam anlamıyla kullanılamadığını ifade etti.

Ekonomik alanda ilişkileri güçlendirmek adına "ortak yüksek komisyonun" çalışmalarına devam ettiğini hatırlatan Burita, Moritanyalı mevkidaşıyla iki ülke iş insanlarını bir araya getirecek bir forum düzenlenmesi noktasında anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Ortak basın toplantısında konuşan Moritanya Dışişleri Bakan Ahmed ise "seçkin ve sürekli gelişen" iki ülke ilişlerinin her alanda "niteliksel" olduğunu söyledi.

Ahmed, Fas'a son ziyaretini geçtiğimiz mayıs ayında gerçekleştirmişti.