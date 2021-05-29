Son dakika haberi: Falezlerde otururken 20 metre yükseklikten denize düşen genci, deniz polisi kurtardı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Antalya'da 20 metre yükseklikteki falezlerde otururken dengesini kaybederek denize düşen genç adam, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Antalya'da 20 metre yükseklikteki falezlerde otururken dengesini kaybederek denize düşen genç adam, deniz polisi tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 13.55 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yavuz Özcan Parkı falezler kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, falezlere gelip kayalık alanda oturan Ümit S., dengesini kaybederek 20 metre yükseklikten denize düştü. Ümit S.'nin denize düştüğünü fark edenler durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olaya yerine kısa sürede gelen Deniz Polisi, genci can simidiyle kurtararak bota aldı. Kaleiçi Yat Limanına getirilen Ümit S., burada hazır bekletilen ambulansla tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Bilinci açık olan gencin, kaburgalarında ağrı yaşadığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı