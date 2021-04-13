Son dakika haberi | Ezgi Doğan: "Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi | Ezgi Doğan: "Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Son dakika haberi | Ezgi Doğan: 'Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi'

Son dakika haber... Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, pandemi döneminde kadınların güzelliklerinden ödün vermek istemediğini belirterek, "Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor" dedi.

Güzellik merkezi yöneticisi Ezgi Doğan, pandemi döneminde kadınların güzelliklerinden ödün vermek istemediğini belirterek, "Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor" dedi.

Pandemi kadınların estetik ve güzellik isteklerini etkilemedi. Aris Güzellik Merkezi'nin yöneticisi Ezgi Doğan, "Başta her sektör gibi biz de etkilendik fakat güzelliklerine düşkün olan kadınlar bir şekilde güzellik merkezlerine gelmeye devam etti. Özellikle lazer epilasyon ve bölgesel zayıflama talebi çok oluyor. Bunlar dışında interneti ve özellikle sosyal medyayı iyi kullandığımız için pandemi olumsuzluklarından bir daha az etkilendik. Sosyal medyada "biz varız dedik. Pandemi kuralları konusundan insanlara güven verdik. Bu yüzden müşteri artışları sağladık" dedi.

Güzellik sektöründe gelişen trendleri sürekli takip ettiklerini belirten Ezgi Doğan, "Türkiye'de 65 şubemiz var ama merkezimiz olan Aris Çukurambar 70 oda ve 80 eğitmen ile Türkiye'nin en büyük merkezi durumunda" dedi. Doğan sözlerine şöyle devam etti; "Başlangıçta aslında hızlı büyüyeceğimize yürekten inanıyorduk. Çünkü müşteri memnuniyeti, sürekli kendimizi güncellememiz, teknolojiyi ve trendleri yakından takip etmemiz en büyük avantajımız oldu. Kısa sürede 65 şubeye ulaştık. Şimdi farklı ülkelerde şubeler açmak hedefimiz var. Pandemiden sonra hareket geçmek istiyoruz" diye konuştu.

"Kendimizi sürekli güncelliyoruz"

"Sosyal medyanın hayatımıza girmesiyle dünya hızla değişmeye başladı" diyen Doğan, "Bugün moda olan şey 1 ay sonra demode oluyor. Her sektörde olduğu gibi bizde de buna ayak uydurmak şart oldu. Bunun bilincine sahip olduğumuz için sürekli gelişen ve değişen trendleri takip ediyoruz. Bu sadece bir alanla sınırlı değil. Kullandığımız cihazlar sürekli son teknolojik olanlarla değiştiriyoruz. Her uygulamayı daha kaliteli, güvenli ve pratik yapmayı hedefliyoruz. Yöntemlerimiz, tekniklerimiz ve güzellik modası konusundan sürekli kendimizi güncelliyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mario Draghi Türker Ertürk Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Mehtap Ar Acun Ilıcalı Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Yılmaz Vural Rachid Ghezzal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi | Ezgi Doğan: "Kadınlar pandemide güzelliklerinden vazgeçmedi" - Magazin Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 11:49:40. #1.15#
title