Evlerden hırsızlık yapan şüpheliler kamerada

Ali AKSOYER/ İSTANBUL'da suç ortağı ile bir eve girerek ziynet eşyası çalan kadın hırsız Rabia Y. (19) polis tarafından yakalandı. Şüphelinin apartmana girerken görüntülerini güvenlik kameraları kaydetti.

Üsküdar, Acıbadem Mahallesi, Genç sokakta 16 Ağustos 2021 tarihinde meydana gelen olayda bir eve giren hırsızlar, altın yüzük, pırlanta küpe ve kolyeler, elmas küpeler ve değerli kol saatlerinin bulunduğu ziynet eşyalarını çalarak kaçtı. Polis olaydan sonra başlattığı çalışmada hırsızların güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini tespit etti. Görüntülerde biri kadın iki hırsızın apartman kapısına gelerek beklemeye başladıkları, dışarı çıkan birinin açtığı kapıdan içeri girdikleri görüldü. İçeri girdikten sonra boş olduğunu belirledikleri daire kapısını açan şüphelilerin kısa süre içinde hırsızlığı gerçekleştirip hızla kaçtıkları tespit edildi.

KADIN HIRSIZ TUTUKLANDI