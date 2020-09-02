Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu
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Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu

Konya'da koronavirüs nedeniyle evinde karantinada bulunan Arife Zihinli, banyoda ölü bulundu.

Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu
02.09.2020 18:09 | Son Güncelleme: 02.09.2020 19:10

Konya'nın merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Topraklık Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, apartmanın birinci katındaki dairede, yalnız yaşayan Arife Zihinli, koronavirüs nedeniyle 5 gün önce evinde karantinaya alındı. Dün akşam eve gelen oğlu, annesinin ilaç ve yemek ihtiyaçlarını giderip, evden ayrıldı. Bugün eve gelen yaşlı kadının gelini, kayınvalidesinin kapıyı açmaması üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan itfaiye ekipleri Arife Zihinli'yi banyoda hareketsiz halde buldu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık görevlileri, yapılan müdahale sonrası Zihinli'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Zihinli'nin yakınları polis ekiplerine verdikleri bilgide, yaşlı kadının koronavirüs nedeniyle evinde karantinada olduğunu, en son, dün akşam ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bugünse kapıyı açmaması üzerine polise haber verdiklerini söyledikleri, öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (3)
BULASİCİ HASTALİK: Sorsan agit hasta degildir, raporuna baksan kornadan degildir...
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MİSAFİR: bakın gördünüzmü ecel nerde olsa bulur ALLAH RAHMET ETSİN ama virüs ölümcül diyil onu bilin ecel geldiye ölürüsnüz
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BEŞİKTAŞ: NEDEN ÇÜNKÜ HASTANELER DOLU MİLLET EVDE ÖLMEYE BAŞLADI ARTIK ALLAH SONUMUZU HAYIR ETSİN. . ALLAH RAHMET EYLESİN
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