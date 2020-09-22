Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti, yakınları birbirine sarılıp ağladı
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Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti, yakınları birbirine sarılıp ağladı

Antalya'da kız arkadaşıyla akşam yemeği yiyeceği esnada kalbinde ağrı hisseden Kahraman Cangara, hayatını kaybetti. Cangara'nın kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken alarak olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü.

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti, yakınları birbirine sarılıp ağladı
22.09.2020 22:37 | Son Güncelleme: 22.09.2020 23:27

Antalya'da evinde fenalaşan 37 yaşındaki güvenlik amiri hayatını kaybetti. Kalp krizinden vefat ettiği değerlendiren Kahraman Cangara için yakınları gözyaşı döktü.

Olay, saat 19.00 sıralarında Güzeloba Mahallesi Güller Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, isminin Kahraman Cangara (37) olduğu öğrenilen kişi, arkadaşıyla birlikte yemek yemek için hazırlık yaptığı esnada fenalaştı. Aniden yere yığılan Cangara'yı gören arkadaşı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Kahraman Cangara'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti, yakınları birbirine sarılıp ağladı

YAKINLARI ACI HABER SONRASI YIKILDI

Haberi alarak olay yerine gelen yakınları ve arkadaşları birbirlerine sarılıp gözyaşı döktü. Cangara'nın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Cangara'nın kalp krizinden öldüğü değerlendirilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Cangara'nın Antalya Havalimanı'nda güvelik amiri olarak görev yaptığı öğrenildi.

Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti, yakınları birbirine sarılıp ağladı
Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti, yakınları birbirine sarılıp ağladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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