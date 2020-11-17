Son dakika haberi: Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı
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Son dakika haberi: Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı

17.11.2020 11:10 | Son Güncelleme: 17.11.2020 11:20
Son dakika haberi: Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı

Son dakika gelişmesine göre Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir ev içerisinde kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Bergama İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytindağ Mahallesi'nde bulunan bir evin içerisinde kaçak kazı yapıldığı istihbaratını alarak belirlenen adrese operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, evin mutfak kısmında 1,5 metre genişliğinde ve 18 metre derinlikte kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler ayrıca, kaçak kazıda kullanılan 2 adet kazma, 1 adet toprak çekmek için kullanılan calaska, 2 adet kürek, 3 adet uzatma kablosu, 1 adet çekiç ve 5 adet sepete el koydu. - İZMİR

Son dakika haberi: Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı
Son dakika haberi: Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı
Son dakika haberi: Evin mutfağında kaçak kazı yapıyorlardı, jandarmaya yakalandılar: 6 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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