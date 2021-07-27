Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
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Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı

İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik - Haberler | Güncel

Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı Amasya'da evi sel sularına kapılan yaşlı adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı.

Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı

AMASYA - Amasya'da evi sel sularına kapılan yaşlı adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı.

Amasya'da dün Göllü Bağları Mahallesi'nde yaşanan selde dere kenarındaki bir ev sel sularına kapıldı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Evin sahibi Hasan İnceise olaydan 10 dakika önce gelen telefonla dışarı çıkarak sele kapılmaktan kurtuldu.

O anları anlatan İnce, "Tesadüfen 10 dakika önce telefon geldi. Dışarı çıkmıştım. Evde olsaydım ben de sel sularına kapılabilirdim" dedi.

Yıkılarak sürüklenen iki katlı evindeki bütün eşyalarının sele kapıldığını anlatan evli ve 3 çocuk babası İnce bölgede benzer felaketler olmaması için mahalleden geçen derenin ıslah edilmesini istedi.

Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı
Evi sel sularına kapılan adamı tesadüfen gelen telefon kurtardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Murat Çelik

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