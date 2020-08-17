Son dakika haberi! Evde çıkan yangında felçli hasta öldü
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Son dakika haberi! Evde çıkan yangında felçli hasta öldü

Son dakika haberi... Bolu'nun Mengen ilçesinde evinde çıkan yangında felçli hasta hayatını kaybetti.

17.08.2020 13:56 | Son Güncelleme: 17.08.2020 14:00

Bolu'nun Mengen ilçesinde evinde çıkan yangında felçli hasta hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde Dereköy köyünde yaşayan Hasan Hüseyin Sarıca'nın (64) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangını fark eden komşuları itfaiyeden yardım istedi.

Köy sakinleri, evde bulunan Neriman Sarıca'yı (60) camdan dışarı çıkartırken felçli olan eşine ulaşamadı.

Yangın, Mengen Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Söndürme çalışmalarının ardından eve giren AFAD ve jandarma ekipleri, Sarıca'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Sarıca'nın cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mengen Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son dakika haberi! Evde çıkan yangında felçli hasta öldü

Kaynak: AA

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