Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı
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Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Avcılar'da, 2 kişi ev sahipleri uyuduğu sırada girdikleri apartman dairesinden 2 cep telefonu ve altın saat çalarak kayıplara karıştı.

Avcılar'da, 2 kişi ev sahipleri uyuduğu sırada girdikleri apartman dairesinden 2 cep telefonu ve altın saat çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların apartmana girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz perşembe günü saat 05.30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, yüzlerinde maske olan şüpheliler, kapısını açık gördükleri 4 katlı apartmana girdi. Katları dolaşan şüpheliler, 3'üncü katta bulunan  S.I.'ya ait dairenin kapısını kimseye fark ettirmeden açtı. Ev sahiplerinin içerde uyumasına rağmen 2 cep telefonu ve bir altın saati alan hırsızlar, daha sonra kaçarak kayıplara karıştı. Sabah uyandıklarında telefonlarını bulamayan ve kapının açılmış olduğunu fark eden S.I., hırsızlıktan şüphelenerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde 2 şüphelinin apartmana girip çıktığı gören S.I., kayıtlarla beraber polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Hırsızların apartmana girip çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı
Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı
Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı
Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı
Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı
Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı
Son dakika gündem: Ev sahipleri uyurken hırsızlık yapan şüpheliler kameraya yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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