Son dakika haberi: Eskişehir'e 60 milyon liralık kırsal kalkınma yatırımı desteği
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Son dakika haberi: Eskişehir'e 60 milyon liralık kırsal kalkınma yatırımı desteği

Son dakika haberi: Eskişehir'e 60 milyon liralık kırsal kalkınma yatırımı desteği
Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı projelerine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, Eskişehir'de Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı projelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Günay, yazılı açıklamasında, Eskişehirlilerin Tarım ve Orman Bakanlığı programına rekor başvuru ile katılım sağladığını aktardı.

Başvurusu yapılan bütün projelerin kabul edildiğini belirten Günay, şu bilgileri paylaştı:

"İlimizde yapılacak 213 ekonomik altyapı projesi ile 6 ekonomik yatırım projesi Bakanlığımızca desteklenerek hayata geçecek. Bu güzel haberi daha somut ifade etmek gerekirse, Eskişehir 60 milyon liralık kırsal kalkınma yatırımı ile buluşacak. İlk günden beri sürdürülebilir kırsal kalkınmanın önemine dikkati çekiyor ve bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Çiftçimiz için şehrimiz için bölgemiz ve ülkemiz için çok mutluluk verici. Çünkü bu projeler istihdam yaratacak, değer yaratacak. Cumhurbaşkanımız, proje ile alakalı Türkiye genelindeki sayıları da paylaştı. Ülkemizde 3 bin 456 kırsal kalkınma projesi için 1,1 milyar lira hibe verilecek. Burada 3 bin 456 projenin 219'u yani yüzde 6,3 ü Eskişehir'den. Bu da çok önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ

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