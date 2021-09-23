Son dakika haberi | Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü - Haberler
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Son dakika haberi | Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi | Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Edinilen son dakika haberine göre ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde Ömer Yadigar (25), kullandığı hafif ticari araçla önündeki kamyonete çarptı.

ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde Ömer Yadigar (25), kullandığı hafif ticari araçla önündeki kamyonete çarptı. Kazada, sürücü Yadigar ile yanındaki Saadet Nur Karabulut (27) hayatını kaybetti.

Kaza, dün Eskişehir-Ankara kara yolu Sivrihisar Aşağıkepen Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Ömer Yadigar, kullandığı 06 AFH 375 plakalı hafif ticari araçla önünde giden Mustafa Cihan Çaydaş yönetimindeki 26 HN 600 plakalı kamyonete çarptı. Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü Ömer Yadigar ve yanındaki Saadet Nur Karabulut yaralandı. Kamyonet sürücüsü Mustafa Cihan Çaydaş (81) ile araçtaki Fikriye Çaydaş (76) da hafif yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer Yadigar ile Saadet Nur Karabulut, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi | Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Son dakika haberi | Eskişehir'de, kamyonete çarpan hafif ticari araçtaki 2 kişi öldü

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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