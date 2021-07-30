Son dakika haberi! Eskişehir'de ev yangını korkuttu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi! Eskişehir'de ev yangını korkuttu

Son dakika haberi! Eskişehir'de ev yangını korkuttu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Eskişehir'de bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Eskişehir'de bir evde çıkan ve paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güllük Mahallesi Baysal Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın 1'inci katında Ali G'in oturduğu dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından çıkan dumanı gören komşular durumu 110 İtfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürdü. Yangından etkilenen aynı apartmandaki yaşlı bir kadına ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yetkililer yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi! Eskişehir'de ev yangını korkuttu
Son dakika haberi! Eskişehir'de ev yangını korkuttu
Son dakika haberi! Eskişehir'de ev yangını korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Gümüşhane'de ormanlara girişler yasaklandı
Dilenciden pes dedirten rahatlık! Zabıtalar beklerken topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
Dilenciden pes dedirten rahatlık! Zabıtalar beklerken topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Ankara'da Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'na sabotaj girişimi! PKK yandaşı kışlayı yakmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Demet Akalın Oğulcan Engin İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Burak Elmas Abdullah Avcı Alexandru Cicaldau Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberi! Eskişehir'de ev yangını korkuttu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.7.2021 18:34:43. #1.14#

title