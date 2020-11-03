Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)
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Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)

03.11.2020 18:19 | Son Güncelleme: 03.11.2020 18:23
Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)

Bir son dakika haberine göre ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAREskişehir'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde ele geçirilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezikle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDILAR

Eskişehir'de jandarma ekiplerince baskın yapılan bir evde ele geçirilen 2 bin 363 adet tarihi sikke, 177 adet heykel, kolye, yüzük, haç ile bilezikle ilgili gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)
Son dakika haberi! Eskişehir'de 2 bin 540 adet tarihi eser ele geçirildi (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Naki ERDOĞAN

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.11.2020 18:23:31. #1.15#
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