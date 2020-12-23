Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim
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Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim

23.12.2020 11:38 | Son Güncelleme: 23.12.2020 13:14

Antalya'da 2 çocuğunun annesini ormanlık alanda boğazını keserek öldüren Anıl Kahraman hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle iddianame hazırlandı. Kahraman, olayı soruşturan savcıya, "Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim. O sözü gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum" dedi.

2 Kasım tarihinde gece yarısı Muratpaşa ilçesi, Kundu ormanlık alanında 112 Acil Servisi'ni arayan Anıl Kahraman, boşandığı Neslihan Yılmaz'ı öldürdüğünü itiraf etti. Cinayetin ardından eski kayınbiraderi İsmet Yılmaz'ın evine giden Anıl Kahraman, "Sizin yapamadığınızı ben yaptım" diyerek, kardeşini öldürdüğünü söyledi.

BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRMÜŞ

Ormanlık alana giden polis ve sağlık ekipleri, Neslihan Yılmaz'ın boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Polis ekipleri, İsmet Yılmaz'ın evinde Anıl Kahraman'ı gözaltına aldı. Kahraman'ın polise verdiği ilk ifadesinde, 8 ve 9 yaşındaki 2 çocuğunun velayeti konusunda tartıştıklarını, cinayeti bu nedenle işlediğini söylediği öne sürülmüştü.

"BANA KARDEŞİMİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"

Yılmaz'ın ağabeyi İsmet Yılmaz ise kardeşi ile Anıl Kahraman'ın 6 yıl önce ayrıldığını, çocukların velayeti konusunda sürekli tartıştıklarını söyledi. Yılmaz, "Anıl, kız kardeşimle konuşmak için dün Adapazarı'ndan Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki evimize geldi. Çocukların velayetine ilişkin karar vereceklerdi. 'Evde konuşun' dedim. Çocuklar etkilenmesin diye 'Yarım saatliğine çıkalım, dışarda konuşalım' dediler. Gece yarısı tekrar eve gelen Anıl, bana kardeşimi öldürdüğünü söyledi" dedi.

"BANA ÖYLE BİR SÖZ SÖYLEDİ Kİ CİNNET GETİRDİM"

Neslihan Yılmaz'ın cenazesi Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verilirken, cinayet sanığı eski eş çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Cinayet Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Anıl Kahraman hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle hazırlanan iddianame, mahkemece kabul edildi. Cumhuriyet Savcısı Haki Çeliker imzasını taşıyan iddianamede, Anıl Kahraman'ın ifadesi de yer aldı.

Edirne'den Antalya'ya geldiğini ve eski eşi ile çocuklarını görmeye gittiğini söyleyen Anıl Kahraman, "Çocuklarımın elleri ve ayaklarında yaralar vardı. Eski eşimin çocuklarıma şiddet uyguladığını düşündüm. Velayet konusunu konuşmak için sakin bir yer olan Lara sahiline gittik. Burada eşim, çocuklar üzerindeki tavrının değişmeyeceğini söyledi. Bir süre sonra bulunduğumuz yer kalabalıklaştı ve eski eşimin yönlendirmesiyle daha sakin olan olay yerine gittik. Çocuklarımın durumu hakkında konuşurken, bana öyle bir söz söyledi ki cinnet geçirdim. Yanımda sebze meyve kesmek için bulundurduğum çakı ile eski eşimin boğazını kestim. Eski eşimin söylediği o sözü gururuma yediremediğim için söylemek istemiyorum" dedi. Anıl Kahraman'ın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlayacak.

Eski eşini ormanda boğazını kesip öldürmüştü: Bana öyle bir söz söyledi ki cinnet getirdim

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Süleyman EKİN

Haber Yorumları (4)
ERTAN: kardeşini kendisi öldürmüş olmasın
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DR.M: Ne sözmüş ya!Karşıma geçip bana istediğiniz kadar küfredin, susturmaya çalışırım yine de adam öldürmem. Bu ne saçma bahane. .
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VATANDAŞ: hep de cinnet geçirirler, ormana götürdüğüne göre planlamış kılıf ta hazır tahrik edildim
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