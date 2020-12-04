Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
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Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı

04.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 04.12.2020 17:43

İzmir'in Çiğli ilçesinde Savaş D., eski eşi Dilan İ.'yi başka bir adamla görünce gözü döndü. Saldırgan, eşinin yanındaki adamı pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kadını kaçırdı. Polis, Savaş D.'yi kaçırdığı eski eşiyle birlikte Menemen'de buldu. Eski koca, gözaltına alındı.

Bugün öğle saatlerinde yaşanan olayda, Savaş D., bir süre önce boşandığı eşi Dilan İ.'yi Balatçık Mahallesi 8900/1 Sokak'taki evinden Cuma B. ile birlikte çıkarken gördü. İkilinin bindiği otomobilin yanına giden Savaş D., Cuma B.'yi aracında pompalı tüfek ile karnından vurarak, yaraladı. Ardından da Dilan İ.'yi zorla otomobiline bindirip, kaçırdı.

VURULAN KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı Cuma B., ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

SOKAKTA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Polis, Savaş D. ve kaçırdığı Dilan İ.'nin bulunması için çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Savaş D.'nin kullandığı kiralık olduğu belirlenen otomobil, Menemen'de park halinde bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, bu bölgede yoğunlaşarak, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden yeri tespit edilen Savaş D. beraberinde kaçırdığı Dilan İ. ile yürürken yakalandı. Eski koca gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı
Eski eşini başka adamla görünce gözü döndü! Adamı vurdu, kadını kaçırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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