Son dakika haberi: Eşiyle ilişki şüphesiyle öldürdü
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Son dakika haberi: Eşiyle ilişki şüphesiyle öldürdü

Son dakika haberi: Eşiyle ilişki şüphesiyle öldürdü
Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre NEVŞEHİR'de Hacı T. (28), eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği İbrahim Atıcı'yı (26) bıçaklayarak öldürdü.

NEVŞEHİR'de Hacı T. (28), eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendiği İbrahim Atıcı'yı (26) bıçaklayarak öldürdü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Güzelyurt Mahallesi'ndeki Ceren Parkı önünde meydana geldi. İddiaya göre, Hacı T., kısa süre önce askerden geldiği öğrenilen İbrahim Atıcı'nın eşiyle ilişkisi olduğundan şüphelendi. Atıcı'yı telefonla arayan Hacı T. kendisiyle görüşmek istediğini söyledi. Park önünde buluşan ikili tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Hacı T. cebinden çıkardığı bıçakla İbrahim Atıcı'yı çeşitli yerlerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri Atıcı'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Atıcı'nın cenazesi otopsisi yapılmak üzere devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Hacı T. ise, polis merkezine giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu.   


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Korkmazer

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