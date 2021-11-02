Son dakika haberi! Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi! Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)

Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberi! Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)

Son dakika haberler... TUTUKLANDIMalatya'da, 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ı öldüren eşi İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MALATYA (DHA) - TUTUKLANDI

Malatya'da, 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ı öldüren eşi İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
3 çocuk annesi kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

3 çocuk annesi kadın, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title