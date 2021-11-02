Son dakika haberi! Eşinin öldürdüğü Nursel, toprağa verildi (2)
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Haberler | Güncel
Son dakika haberler... TUTUKLANDIMalatya'da, 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ı öldüren eşi İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
MALATYA (DHA) - TUTUKLANDI
Malatya'da, 3 çocuk annesi Nursel Taşkın'ı öldüren eşi İrfan Taşkın, emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Taha Ayhan - Son Dakika Haberleri
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