Son dakika haberi | Eşinin ilişkisi nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı; kayınpeder gözaltına alınırken fenalaşıp öldü

ADANA'da 3 yıldır kayıp olarak aranan Mustafa Güven'in (44), kayınpederi Ahmet Demirci (73) tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından cesedi torbaya koyup araziye attıkları belirlenen Güven'in eşi anaokulu öğretmeni Nazmiye Güven (39) ile babası Ahmet Demirci'nin evine polis ekipleri baskın düzenledi. Baskın sırasında fenalaşan Demirci hayatını kaybederken, gözaltına alınan Nazmiye Güven ise tutuklandı. Nazmiye Güven'in aynı okulda görev yaptığı müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişki yaşadığı, bu nedenle çıkan tartışmanın ardından Mustafa Güven'in kayınpederi Ahmet Demirci tarafından tabancayla vurularak öldürüldü öne sürüldü.

Merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde oturan 1 çocuk babası Mustafa Güven, ortadan kayboldu. Eşi Nazmiye Güven, 6 Şubat 2018'de polis merkezine giderek kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Güven'in bulunması için çalışma başlatan ekipler, hiçbir ize ulaşamadı. Aradan geçen zamana rağmen çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3 yıldır haber alınamayan Güven'in banka hesabındaki 10 bin liranın hiç harcanmadığını belirledi. Güven'in ölmüş olabileceğini değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, soruşturmayı bu yöne kaydırdı.

YASAK AŞK İDDİASIGüven'in yaşadığı mahallede araştırma yapan polis, kayıp başvurusuna yakın bir tarihte eşi Nazmiye Demirci Güven ile kayınpederi Ahmet Demirci'nin akşam saatlerinde ellerinde torbayla bir şeyler taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine polis, Nazmiye Güven'i takibe aldı. Anaokulu öğretmeni Nazmiye Demirci Güven'in, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile ilişkisi olduğu belirlendi. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö.'nün ilişkilerinin 2014 yılında başladığı, bu nedenle Güven çiftinin sürekli tartıştıkları öne sürüldü.GÖZALTINA ALINIRKEN FENALAŞTI, HASTANEDE ÖLDÜBu bilgiler üzerine polis, Nazmiye Güven, babası Ahmet Demirci ile Ramazan Ö.'nün adreslerine 28 Ocak günü baskın yaptı. Nazmiye Demirci Güven ile Ramazan Ö. gözaltına alınırken, Ahmet Demirci ise polisin geldiğini öğrenince rahatsızlandı. Hastaneye kaldırılan ve aort damarı yırtıldığı tespit edilen Demirci, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.EŞİNİN CESEDİNİ TORBAYLA TAŞIMIŞEmniyete götürülen Nazmiye Demirci Güven, sorgusunda her şeyi itiraf etti. Güven ifadesinde, eşinin aldatıldığı şüphesiyle sürekli tartışma çıkardığını öne sürdü. Olay günü yine tartıştıklarını anlatan Nazmiye Demirci Güven, aynı apartmanda oturduğu babası Ahmet Demirci'nin yukarı çıktığını ve tabancayla eşi Mustafa Güven'i öldürdüğünü söyledi. Güven, olayın ardından eşinin cansız bedenini bir torbaya koyarak önce otomobile taşıdıklarını, sonra da merkez Çukurova ilçesine bağlı Salbaş Mahallesi'ne götürüp, ormanlık araziye attıklarını belirtti. Güven, görev yaptığı okulun müdür yardımcısı Ramazan Ö. ile eşi öldükten sonra ilişki yaşamaya başladıklarını öne sürdü.CESET BULUNAMADIPolis, ifadesinin ardından Nazmiye Demirci Güven'in gösterdiği noktada Mustafa Güven'in cesedini aradı. Özel eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramalarda, Güven'in cesedine ulaşılamadı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nazmiye Demirci Güven, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Ramazan Ö. ise savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl ATAR