Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı
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Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı

İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu - Haberler | 3. Sayfa

Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı Savcılık haksız tahrik indirimi uygulayarak 24 yıla kadar hapsini talep etti Beylikdüzü'nde tartıştığı eşini silahla öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı.

Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı

Savcılık haksız tahrik indirimi uygulayarak 24 yıla kadar hapsini talep etti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde tartıştığı eşini silahla öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Savcılık, 'haksız tahrik altında eşi kasten öldürme suçundan' 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Beylikdüzü'nde şiddet gördüğü eşini başından vurarak öldüren sanık Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Binnaz Kırış Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla bağlanırken, taraf avukatları da hazır bulundu. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, maktul Ferhat Kırış'ın olay anında alkollü olduğuna ve sanık Binnaz Kırış'ı yatak odasına çağırıp, ona karşı küfür ve hakaretlerde bulunduğuna dikkat çekti. Sanığın atılı suçu kabul ettiğine ve hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının gerektiğine değindi. Sanığın olay günü eşi olan maktulü baş kısmında tek el ateş etmesi sonucunda ölümüne sebebiyet vermesinden 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan her ne kadar ağırlaştırılmış müebbet hapsine çarptırılsa da haksız tahrik altında suçu işlemesi gerekçesiyle 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 29 Aralık 2019 yılında yaşanan olay anlatılmıştı. Tanık ifadelerinin yer aldığı iddianamede maktulle sanığın 25 yıldır evli olduklarına ve maktul Ferhat Kırış'ın sürekli alkol aldığına ve eşi sanık Binnaz Kırış'a şiddet uyguladığına yer verilmişti. İddianamede, sanığın eşi olan maktulü silahla başından bir el ateş etmek suretiyle haksız tahrik altında kasten öldürdüğü değerlendirilmesinde bulunularak, Binnaz Kırış'ın 'haksız tahrik altında eşini kasten öldürme' suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı
Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı
Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı
Eşini öldüren Binnaz Kırış hakkında savcılık mütalaasını açıkladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Didem Köseoğlu

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