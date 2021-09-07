Esenyurt'ta İETT şoförü ile yolcular arasında çıkan kavga kameralara yansıdı

Esenyurt'ta İETT şoförü ile yolcular arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta İETT şoförü ile yolcular arasında çıkan kavga kameralara yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Büyükçekmece arasında sefer yapan 142 B hattının şoförü ile yolcular arasında dün akşam saatlerinde tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anı bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde tarafların birbirlerine saldırma anları yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı