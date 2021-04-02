Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü
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Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta 25 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının başına, okula çocuğunu götürürken 2'nci kattaki dükkandan cam düştü. Kadının hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde saat 13.30 sıralarındameydana gelen olayda, 2 çocuk annesi Gül Çetin (25) isimli kadın cadde üzerinde 7 yaşındaki çocuğunu okula götürürken, 2'nci kattaki dükkanın camı üzerine düştü. Sesi duyan çevredeki vatandaşlar kadının üzerinde duran camı kaldırıp yardımcı oldu. Bir anlık bilinci kaybolan kadın, esnaf tarafından araçla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan ancak başına dikişler atılan kadın taburcu edildi.

"CAM TAKARKEN DÜŞMÜŞ"

Olayı gören çevredeki bir esnaf büyük bir ses duyduklarını söyleyerek, "Kadın camın altındaydı çıkardım kadını. Ambulans bekledik bir süre gelmeyince kadını arabaya bindirdik götürdüler. İlk başta bir şeyi yoktu kadının ama sonradan kafasından bayağı bir kan geldi" dedi.

Görgü tanığı bir başka esnaf ise kadının durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "Cam takılırken aşağıya düşmüş" diye konuştu.

Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü
Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü
Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü
Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü
Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü
Çocuğunu okula götüren kadının başına 2'nci kattan cam düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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