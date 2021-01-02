Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

02.01.2021 14:16 | Son Güncelleme: 02.01.2021 14:23
Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Bir son dakika haberine göre ESENYURT'ta, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı.

ESENYURT'ta, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşlarındaki 2 çocuk yaralandı.

Olay, 13.00 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 885. Sokak içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta iki grup arasından henüz bilinmeyen nedenlerden kavga çıktı. Çıkan kavgada, yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 15 yaşındaki çocuklardan biri bacağından diğeri ise karnından bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı çocukları yaptıkları ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. 


Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı
Son dakika haberi | Esenyurt'ta bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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