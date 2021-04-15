Son dakika haberi! Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı.

Son dakika haberlerine göre Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı.