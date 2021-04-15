Son dakika haberi! Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı.
Son dakika haberlerine göre Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı.
Esenler Tekstilkent'te bir iş yerini basan zanlı, bir kişiyi silahla yaraladı, bir kişiyi de rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırgan, polis ekiplerinin çalışması sonucu ikna edilerek teslim oldu. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı