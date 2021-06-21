Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 7 ölü
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Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 7 ölü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esad rejiminin İdlib'in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 7 sivil hayatını kaybederken, 14 sivil de yaralandı.

Esad rejiminin İdlib'in güneyine gerçekleştirdiği topçu saldırısında 7 sivil hayatını kaybederken, 14 sivil de yaralandı.

Suriye'de Esad rejiminin sivillere yönelik saldırıları devam ederken, İdlib kentinin güney kırsalını yine topçu saldırısı ile hedef aldı. Saldırılar nedeniyle 7 sivil hayatını kaybederken, 14 sivil yaralandı.

Ehsim köyünde 5 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil de yaralanırken, Bara köyünde 2 sivil hayatını kaybetti, 5 sivil ağır yaralandı. Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri ölenlerin kimliğini tespit etmeye çalıştı. Yaralılar ise bölgedeki hastaneye kaldırdı. Saldırlar nedeniyle sivillerin kaldığı evler enkaza döndü.

(Abu Mucahit El Halebi/İHA)

Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 7 ölü
Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 7 ölü
Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 7 ölü
Esad rejiminden İdlib kırsalına topçu saldırısı: 7 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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