Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı
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Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre - Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı Esab rejiminin İdlib'te yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

- Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı

İDLİB - Esab rejiminin İdlib'te yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 10 sivil de yaralandı.

Esad rejimi sabah saatlerinde İdlib'in güneyinde sivillerin bulunduğu Kafr Lata kasabasını topçu saldırılarla hedef aldı. Yerel kaynaklar saldırılarda 1 sivilin hayatını kaybettiğini ve 10 sivilin de yaralandığını belirtti. Sivil savunma ekiplerinin yaralıları hastaneye kaldırdığı aktarıldı.

Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı
Son dakika haberi... Esad rejimi İdlib'te sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 10 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abu Mucahit El Halebi

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