Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti
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Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

12.12.2020 19:41 | Son Güncelleme: 12.12.2020 20:00
Ermenistan, Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal etti

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ bölgesinde ateşkesi ihlal ettiği bildirdi. Açıklamada, provokatif eylemlerde bulunan Ermeni güçlerine gerekli karşılığın verildiği ifade edildi.

Ermenistan güçlerinin Dağlık Karabağ'da ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan tarafının, Azerbaycan'ın işgalden kurtardığı topraklarda ateşkesi ihlal ederek provokatif eylemlerde bulunduğunu duyurdu. Açıklamada, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından gerekli karşılığın verildiği, şu anda ateşkese uyulduğu belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı Dağlık Karabağ'daki topraklarını işgalden kurtarma operasyonunda elde ettiği başarı, Ermenistan'ı 10 Kasım'da ateşkes imzalamaya mecbur etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ruslan Rehimov

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