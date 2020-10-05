Zincire vurmak da bir işe yaramadı! Ermenistan askerleri, silahlarını ve araçlarını bırakarak cepheden kaçtı
05.10.2020 15:58 | Son Güncelleme: 05.10.2020 16:24
Ermeni komutanların kaçmasınlar diye bazı askerleri mevzilere zincirlemesi bile bir işe yaramadı. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.
Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait çok sayıda silah, mühimmat ve askeri aracı ele geçirdi. Ermenistan askerlerinin kaçtığı mevzilerde bulunanlar arasında T-72 tankları da bulunuyor.
AYAKLARINDAN ZİNCİRLEMİŞLERDİ
Azerbaycan ordusunun bölgedeki ilerleyişi devam ederken uluslararası kamuoyunda Türkleri barbarlıkla suçlayan Ermeni komutanların, askerleri mevzileri bırakıp kaçmamaları için ayaklarından zincirledikleri ortaya çıkmıştı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Resul Rehimov