Zincire vurmak da bir işe yaramadı! Ermenistan askerleri, silahlarını ve araçlarını bırakarak cepheden kaçtı

Ermeni komutanların kaçmasınlar diye bazı askerleri mevzilere zincirlemesi bile bir işe yaramadı. Azerbaycan ordusunun ilerleyişi karşısında direnemeyen Ermenistan askerleri, bazı mevzilerde silahlarını ve araçlarını bırakarak kaçtı.