Son dakika haberi! Eren'in öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama
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Son dakika haberi! Eren'in öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama

Son dakika haberi: ADANA'da, arkadaşıyla, husumetli oldukları grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında motosiklette beklerken vurularak yaşamını yitiren Eren Çolak'ın (21) ölümüyle ilgili 4 kişi yakalandı.

Son dakika haberi! Eren'in öldüğü sokak ortasındaki silahlı kavgaya 2 tutuklama
12.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 12.08.2020 10:09

ADANA'da, arkadaşıyla, husumetli oldukları grup arasında çıkan silahlı kavga sırasında motosiklette beklerken vurularak yaşamını yitiren Eren Çolak'ın (21) ölümüyle ilgili 4 kişi yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğer 2 kişiye ise ev hapsi verildi.

?Olay, 6 Ağustos günü saat 19.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesi 49030 Sokak'ta meydana geldi. Eren Çolak'ın kullandığı motosikletten inen R.I. (21), husumetli oldukları öne sürülen ve peşlerinden otomobille gelen E.K. (22), E.Y. (17) ve U.Y.'nin (21) yanına gitti. R.I., bu kişilerle bir süre tartıştıktan sonra belinden çıkardığı tabancayla otomobile ateş açtı. Bunun üzerine otomobildeki şüphelilerden E.K. de tabancayla karşılık verdi. E.K.'nin silahından çıkan mermi, motosikletle bekleyen Eren Çolak'ın göğsüne isabet etti. E.K. ve arkadaşları otomobille kaçtı. R.I. da kanlar içinde yere yığılan arkadaşı Eren Çolak'ı sokak ortasında bırakarak, motosiklete binip ayrıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Eren Çolak, kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelilerin saklandıkları adresleri belirleyen ekipler, yaptığı baskınlarda E.K., E.Y., K.K. ve R.I.'yi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerini ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden E.K. ve R.I. tutuklanırken, E.Y. ve U.Y.'ye ise ev hapsi cezası verildi.


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Kaynak: DHA

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