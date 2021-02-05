Son dakika haberi! Erdoğan: "Macron, Türkiye oradan (Libya) askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım."
05.02.2021 14:31 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:36
Son dakika haber: Erdoğan: "Macron, Türkiye oradan (Libya) askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi.
Erdoğan: "Macron, Türkiye oradan (Libya) askerlerini çeksin derken, o da bu işi hala öğrenemedi. Öğrenmesi için de daha çok vakit yemesi lazım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / İzzet Taşkıran