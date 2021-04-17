Son dakika haberi | Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri ölüm tehlikesinden kurtuldu

Gelen son dakika haberlerine göre Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri ölüm tehlikesinden kurtuldu İnci kefali ölümlerinin önüne geçmek için seferber oldular Tarım ekipleri Erçek Gölü'nde balıklar ölmesin diye tedbir aldı Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne dökülen akarsuda görülen inci kefali balığı...

Erçek Gölü'ndeki inci kefalleri ölüm tehlikesinden kurtuldu

İnci kefali ölümlerinin önüne geçmek için seferber oldular

Tarım ekipleri Erçek Gölü'nde balıklar ölmesin diye tedbir aldı

VAN - Van Gölü Havzası'nın ikinci büyük gölü olan Erçek Gölü'ne dökülen akarsuda görülen inci kefali balığı ölümlerinin önlenmesi için çalışma başlatıldı.

Erçek Gölü'nde yaşayan, 15 Nisan itibariyle üremek için tatlı sulara geçmek için akarsularda akıntıya karşı yüzen ve önüne gelen engelleri adeta uçarak aşmaya çalışan inci kefallerinin sağlıklı üremesi ve ölümlerin gerçekleşmemesi için bir dizi çalışma yapıldı. Geçtiğimiz yıl Erçek Gölü'nde yaşayan inci kefalleri üreme döneminde yumurtalarını tatlı su kaynağına bırakmak üzere göç ederken su kaynağında anormal bir şekilde balık ölümleri meydana gelmişti. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ekipleri olay yerinde su kaynağında numune aldı ve daha sonra laboratuvar ortamında yapılan analizlerde balıkların yüksek sıcaklıktan öldüğü tespit edilmişti.

Ekipler tarafından bu yıl da balık göçü öncesi aynı bölgede yapılan su sıcaklık ölçümlerinde, yine su sıcaklığının anormal bir şekilde yüksek olduğu görüldü. Bu yıl aynı bölgede inci kefali balık ölümlerinin tekrar yaşanmaması adına Tarım ve Orman İl Müdürlüğü harekete geçti.

Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Görentaş'ın girişimleri sonucunda Tuşba Belediyesi iş makileri yardımıyla ve Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden alınan koruge borular, Balıkçılık ve Su Ürünler Şube Müdürü Muhammet Demir'in gözetiminde olay yerindeki su kanalına döşenerek suyun şelale şeklinde göle dökülmesi sağlandı. Yüksek su sıcaklığına bağlı ölümlerin bir daha gerçekleşmemesi için söz konusu bölgeye döşenen borular sayesinde kanala göç edemeyecek inci kefalleri büyük bir tehlikeden kurtuldu.

"Balık ölümlerinin önüne geçilecek"

İHA muhabirine konuşan Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Muhammet Demir, inci kefallerinin geçtiğimiz yıl üreme döneminde tatlı sulara göç ederken beklenmedik şekilde öldüğünü anımsattı. Daha sonra Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Van YYÜ öğretim üyeleri tarafından balık ölümlerinin su sıcaklığından kaynaklandığını tespit ettiklerini ifade eden Demir, "Bu yıl aynı ölümlerin gerçekleşmemesi için Van Tarım ve Orman İl Müdürlüğü olarak VASKİ Genel Müdürlüğünden koruge boru temin ettik. Tuşba Belediyesinden alınan iş makinesi desteğiyle de bu bölgeye koruge boru döşüyoruz. Böylece suyu şelale şeklinde bırakarak inci kefallerin tatlı sulara girmesini engellemeyi amaçlıyoruz. Bu şekilde balık ölümlerin önüne geçilmiş olacaktır" dedi.

(YLM-ŞAK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YILMAZ SÖNMEZ